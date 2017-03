California discuta daca sa permita pe sosele masini care circula fara sofer

Autoritatea Department of Motor Vehicles propune schimbari ale regulilor pentru masinile autonome, astfel incat pe soselele din cel mai populat stat SUA sa poata circula si masini care nu mai au volan sau pedale. Schimbarile pot insemna si ca pe drumuri vor putea circula masini cu niciun om inauntru, insa va exista o conditie ca masina sa poata fi monitorizata de un operator de la distanta care sa poata interveni daca este nevoie.Pana pe 24 aprilie noile propuneri sunt suspuse dezbaterii publoice si apoi se vor decide urmatorii pasi. Noile reguli ar putea intra in vigoare pana la final de an daca vor fi agreate, iar acest lucru deschide posibilitatea lansarii unor servicii comerciale cu acest tip de masini in urmatorii ani.Una dintre propunerile controversate tine de faptul ca certificarile cum ca masinile se pot conduce singure in de;pina siguranta pot fi facute de companiile care le lanseaza si deci nu de o autoritate.Florida, Nevada si Michigan sunt printre statele care au publicat reguli pentru masinile fara sofer, in timp ce California spune ca are cele mai multe vehicule care sunt testate acum (180 de la 27 de companii.Mai multe companii au spus ca vor sa lanseze servicii comerciale de taxi in California in 2020-2021, Google indicand spre exemplu ca ar vrea sa lanseze un serviciu de transpot persoane in zona sediului sau.Masinile autonome au fost un subiect discutat si de Parlamentul European inca din 2014, un aspect extrem de controversat fiind cel al raspunderii in caz de accident. Daca atunci insa masinile autonome pareau departe, unii estimand ca vor fi lansate abia peste 30 de ani, acum lucrurile au evoluat si aceste masini sunt mult mai aproape de realitate.Propunerile sunt ca cei care produc aceste masini sa fie raspunzatori in caz de accident cauzat de o defectiune a soft-urilor care gestioneaza masina. Se recomanda si crearea unui cod de conduita pentru interactiunea cu acesti "roboti inteligenti" si crearea unei agentii europene in domeniul roboticii.In Europa, Marea Britanie, Suedia, Olanda si Germania sunt tarile care stau cel mai bine la capitolul teste cu masini autonome.Surse: Fortune, Financial Times