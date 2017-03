Perchezitii la Audi, ca parte a anchetei in scandalul Dieselgate

Sunt primele perchezitii care se fac la Audi de la izbucnirea scandalului acum un an si jumatate si au legatura cu cele 80.000 de masini VW, Audi si Porsche cu motoare de 3,0 litri la care ar fi fost instalate dispozitive de pacalire a testelor de emisii.A fost perchezitionat sediul Volkswagen din Wolfsburg, dar si cele doua mari uzine Audi (Ingolstadt si Neckarsulm) unde lucreaza 60.000 de oameni.Procuratura din Munchen spune ca mandatele au fost emise pentru a clariifica cine a montat soft-urile si cine a furnizat informatii false. In raiduri au fost implicate forte politienesti din land-urile Bavaria, Baden-Wurttemberg si Saxonia Inferioara.Au fost perchezitionate si locuintele unor sefi ai Audi, dar nu si a sefului Rupert Stadler. Acesta conduce compania din 2007 si a fost intens criticat pentru modul in care a gestionat criza emisiilor.Scandalul Dieselgate a avut implicatii uriase si a fost intens discutat in Europa. Un raport al Parlamentului European arata ca guvernele europene au amanat cu sase ani aplicarea unor teste stricte de emisii pentru automobile si nu au facut destul pentru a scoate la iveala metodele prin care producatorii auto au pacalit testele.Investigatia PE arata cu degetul si Comisia Europeana care nu a presat suficient guvernele europene pentru a aplica interdictiile legale care ar trebui sa se aplice mecanismelor utilizate pentru a pacali testele de emisii.Autoritatile de reglementare din tarile UE au fost criticate din momentul aparitiei scandalului Volkswagen, in septembrie 2015, pe motiv ca nu au facut mai nimic pentru a implementa teste stricte si relevante pentru detectarea emisiilor poluante/ Diverse teste au aratat ca in trafic unele modele emit si de 15 ori mai multe noxe decat au aratat testele de laborator.