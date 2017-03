Gabriel Sicoe este noul presedinte al Asociatiei Constructorilor Auto din Romania. Prioritatile raman dezvoltarea infrastructurii, a pietei auto si a calitatii fortei de munca

Material sustinut de Electronic Arts Romania

Andrei Alexandrescu, romanul considerat un guru al limbajului C++ si unul din creatorii noului limbaj D, va tine o prelegere pentru programatorii bucuresteni, pe 27 Martie la Halele Carol. Probabil un nume recunoscut pe orice continent pe care are loc dezvoltare de software, Andrei Alexandrescu este una dintre somitatile mondiale ale programarii. Prima sa carte, "Modern C++ Design", aparuta in Statele Unite in 2001, a fost inceputul unei serii de publicatii care l-au transformat pe Andrei in una dintre vocile definitorii a dezvoltarii, a ceea ce este, in momentul de fata, probabil cel mai important si folosit limbaj de programare