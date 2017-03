Impactul legii lui Dragnea: Pe piata masinilor noi deja se inregistreaza diminuari la anumite modele care sunt puternic concurate de masinile second hand din import - Gabriel Sicoe, seful Asociatiei Constructorilor Auto din Romania

Anul trecut s-au inmatriculat 300.000 de masini second-hand din import, insa lucrurile se schimba anul acesta sub impactul disparitiei timbrului de mediu. In schimb, piata masinilor noi va scadea cu peste 20%, crede seful ACAROM"Fata de peste 300.000 de masini second hand inmatriculate in Romania, din import, in anul 2016, estimam o cifra de cel putin 500.000 de masini second hand, din import, anul acesta. (...) Pe piata de masini noi deja se inregistreaza diminuari la anumite modele care sunt puternic concurate de masinile second hand din import, cu vechime de peste opt ani, care sunt la doua-trei mii de euro. (...) Deci piata de autovehicule noi din Romania, care a fost la 130.000 de masini anul trecut, nu cred ca va depasi 100.000 anul acesta", a declarat Sicoe in cadrul unei conferinte de presa desfasurata in localitatea argeseana Bascov.