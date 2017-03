Uber suspenda cursele vehiculelor autonome, dupa un accident in Arizona

BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it's side after a collision in Tempe, AZ.



Accidentul, in urma caruia nicio persoana nu a fost ranita grav, s-a podus vineri in Tempe, un oras din Arizona, a precizat Uber."Continuam sa analizam acest incident, si putem confirma ca nu se aflau pasageri in vehicul", a precizat un purtator de cuvant al companiei.Vehiulele autonome ale Uber au la bord un inginer care poate prelua comanda in orice moment.Potrivit informatiilor aparute in presa, politia din Tempe a indicat ca accidentul s-a produs cand un alt vehicul nu a acordat prioritate masinii Uber.Uber a indicat ca a consemnat vehiculele autonome din Arizona, dupa ce a facut la fel in Pittsburg (Pennsylvania) si San Francisco (California), celelalte doua orase in care firma testeaza aceste masini.Intr-o fotografie postata pe Twitter, unul dintre SUV-urile Volvo autonome testate de Uber este rasturnat pe o o parte langa o alta masina lovita.