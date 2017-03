Stewart Callegari, director pe vehicule autonome la Nissan: In viitor, cand vor exista multe masini autonome, va fi mai putina agresivitate in trafic

Informatia pe scurt- Masinile autonome vor aduce o serie de beneficii. Traficul se va fluidiza si multi oameni isi vor putea prelungi varsta pana la care pot folosi masina.- Masinile autonome testate acum sunt prototipuri ce sunt utilizate pentru a imbunatati cat mai mult tehnoloigia. Nissan, ca si alti constructori auto, va implementa tehnologia in pasi mici, nu va pune direct la vanzare o masna autonoma.- Dupa 2025, cand pe strazi vor exista multe masini autonome, mediul de condus se va schimba datorita lor si agresivitatea din trafic se va diminua mult.- Pentru ca masinile autonome sa fie cu adevarat eficiente ele vor trebui sa comunice in timp real una cu alta, dar si cu semafoarele. Trebuie sa se stie pozitia fiecarei masini la un moment dat si s-ar putea ca unele masini sa fie redirectionate automat pe un alt drum daca o zona este extrem de aglomerata sau a fost un accident.- Tinerii sunt incantati de masinile autonome, iar cei de peste 40 de ani vor in continuare sa conduca. Cei mai castigati pot insa sa fie cei de peste 60 de ani, fiindca pot folosi masina pana la varste mai inaintate daca aceasta este autonoma.- Callegari lucreaza din 2003 la Nissan Europa. Acum este general manager la divizia Advanced Planning, Cross Car Line and Vehicle IT