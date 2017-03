​​VIDEO Centura de siguranta in masina: Cat de mult conteaza daca autovehiculul se rostogoleste si cum arata un impact la 10km/h fara centura pusa

In Malta, reprezentanti europeni si ai statelor membre s-au reunit intr-o conferinta pe tema sigurantei rutiere, cu scopul declarat de a duce rata mortalitatii din trafic in 2020 la jumate din ce era in 2010.Pritre cauzele cele mai mari care duc la accidentele rutiere mortale, nepurtarea centurii de siguranta este in top, alaturi de condusul sub influenta alcoolului sau drogurilor, viteza axcesiva sau nerespectarea semafoarelor.Pentru a exemplifica ce rol important il are centura de siguranta, reprezentanii CE au adus la conferinta din Malta un simulator care recreeaza un impact frontal la 10 km/h si in care pasagerul din scaun nu poarta centura de siguranta."La viteza asta de impact, in lipsa centurii, persoana din scaun este aproape aruncata din scaun sau cel putin 'ridicata' in picioare. Va imaginati ce inseamna un impact la 30-40 km/h sau mai mult?", a explicat unul dintre organizatori.Oficial, cele mai multe accidente rutiere in orase care se soldeaza cu raniti sau decedati au loc la viteze mai mari de 50 km/h, iar la aceasta viteza centura de siguranta - alaturi si de alte elemente precum airbag-ul, ABS-ul sau controlul stabilitatii - pot face diferenta dintre viata si moarte, sustin reprezentantii europeni.In acelasi timp, centura de siguranta actioneaza esential si in cazul unei rostogoliri, reusind sa "tina in scaune" soferul si pasagerii astfel incat acestia sa nu se loveasca sau sa fie aruncati afara.