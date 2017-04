Tesla a ajuns sa valoreze mai mult decat Ford pe bursa - De ce suntem in fata unui moment istoric

Tesla a livrat anul trecut 76.000 de masini, iar Ford 6,7 milioane. Cu toate acestea, pe 3 aprilie la bursa de la New York capitalizarea de piata a Tesla a ajuns la aproape 49 miliarde dolari, in timp ce Ford este la 45,5 miliarde dolari.Cifra de afaceri a Ford este de 20 de ori mai mare decat a companiei lui Elon Musk care a avut pierderi anul trecut, in timp ce Ford a avut profit de 10 miliarde dolari. De ce sta Tesla atat de bine? Pentru ca investitorii considera ca are un viitor stralucit, iar pentru ei perspectivele conteaza enorm.Masinile Tesla sunt considerate cele mai "cool" masini electrice din piata si Tesla este o masina aspirationala, pentru multi fiind peste marcile germane premium. In plus, actiunile Ford sunt tratate precum actiunile unei companii industriale, in timp ce actiunile Tesla sunt tratate ca actiuni ale unei companii de tehnologie, iar aceste companii sunt considerate extrem de valoroase.