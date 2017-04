Parlamentul European a votat recomandari care vor grabi inlaturarea masinilor diesel de pe sosele

toate activitatile privind redactarea legislatiei in domeniul calitatii aerului si emisiilor ar trebui sa se afle in portofoliul unui singur comisar si unei singure directii generale, pentru a imbunatati supravegherea si concentrarea

legislatia UE privind emisiile in conditii reale de trafic ar trebui adoptata rapid, testele urmand sa includa o serie larga de conditii de trafic, precum si variatii imprevizibile pentru a detecta echipamentele ilegale de interferenta

cumparatorii afectati de acest scandal ar trebui sa primeasca compensatii financiare din partea constructorilor de automobile implicati. Comisia ar trebui de asemenea sa propuna reguli pentru stabilirea unui sistem de recurs colectiv armonizat la nivelul UE, pentru o mai buna protectie a consumatorilor.

noile reguli privind regulile de aprobare ar trebuie adoptate cat de repede posibil pentru a introduce un sistem nou de supraveghere UE, cu responsabilitati clar definite

"Masinile diesel nu vor disparea de pe o zi pe alta. Insa dupa acest an de munca asidua sunt sigura ca vor disparea mult mai repede decat ne-am putea imagina", spune comisarul european pentru Industrie, Elzbieta Bienkowska, citata de Reuters.Anul trecut 49,5% din masinile noi inmatriculate in Europa au fost diesel, ponderea lor scazand cu cinci procente fata de 2012.Statele membre si Comisia au stiut de peste 10 ani despre faptul ca emisiile de oxid de nitrogen (NOx) ale masinilor diesel erau mai mari in conditii reale de trafic fata de testele de laborator. Ele trebuie sa imbunatateasca rapid sistemul de testare si verificare pentru masinile noi pe drumurile europene, spun deputatii europeni in recomandarile votate marti.Totul a pornit de la scandalul facut public in toamna lui 2015 cand s-a aflat ca Volkswagen a pacalit testele de emisii si ca 11 milioane de vehicule au fost afectate. Scandalul a aratat ca testele de emisii nu au legatura cu realitatea si masuratorile facute in 2016 au aratat ca la unele modele emisiile pe sosea erau de 15 ori mai mari decat cele din teste.Intr-un vot separat, deputatii au modificat si regulile UE privind ¬aprobarea noilor modele, reguli care vor face testele de mediu si de siguranta mai independente, cu o supraveghere mai stricta a masinilor aflate in circulatie.Recomandarile nelegislative pentru Comisie si Consiliu se bazeaza pe raportul final al comisiei de ancheta privind masurarea emisiilor in sectorul auto (EMIS).Deputatii au ajuns la concluzia ca, desi Comisia si statele membre erau deja la curent de peste 10 ani cu faptul ca emisiile de oxid de nitrogen (NOx) ale masinilor diesel erau mai mari in conditii reale de trafic fata de testele de laborator, nu au facut nimic pentru a proteja corect calitatea aerului si sanatatea publica.Mai mult, nicio autoritate din statele membre nu a suspectat sau nu a cautat ¬echipamente de interferenta¬, ci au efectuat doar teste standard de aprobare a modelelor, iar Comisia nu a exprimat nicio suspiciune. Dupa izbucnirea scandalului privind emisiile in septembrie 2015, Comisia s-a asteptat ca statele membre sa efectueze investigatii si nu a presat pentru nicio alta actiune, iar statele membre nu au penalizat producatorii auto si nici nu au cerut retragerea masinilor in discutie, se arata in text.Recomandari pentru a imbunatati legislatia UE si a asigura aplicarea eiIntr-un vot separat, Parlamentul a aprobat modificarile la propunerea legislativa a Comisiei privind aprobarea modelelor auto pentru a imbunatati controlul activitatii centrelor de testare si a autoritatilor nationale care aproba punerea pe piata a modelelor auto. Verificarea masinilor aflate deja in circulatie ar trebui intarita, iar Comisia ar trebui sa aiba mai multa putere de supraveghere asupra activitatii autoritatilor nationale, iar in unele cazuri ar trebui sa poata sa testeze direct masinile.Statele membre ar trebui sa testeze in fiecare an cel putin 20% din modelele auto puse pe piata in statul lor in anul anterior, iar Comisia sa aplice producatorilor auto care falsifica rezultatele testelor amenzi de 30 000 euro pentru fiecare masina, se arata in text. Veniturile din aceste amenzi ar trebui utilizate pentru supravegherea pietei, pentru recompensarea clientilor afectati sau pentru protectia mediului.