Ford angajeaza aproape 1.000 de oameni la Craiova, pentru a produce EcoSport. Forta de munca va creste cu 36%

Incepand cu anul 2008, Ford a investit peste 1,2 miliarde euro in operatiunile sale de productie din Romania, iar numarul de angajati a tot scazut in timp, prin programe de plecari voluntare prin care angajatii primeau mai multe salarii in avans daca decideau sa se retraga. In acelasi timp, nimeni nu a fost obligat sa plece, de aceea programele de reducere a numarului angajatilor s-au numit „plecari voluntare”.Acum, odata cu intrarea in fabricatie a Ford EcoSport in Romania, in aceasta toamna, Ford are nevoie de o forta de munca mai mare, pe langa cresterea numarului de roboti din uzina cu 220 de bucati (Ford a anuntat initial cresterea cu 190 roboti – n.r.), adaugandu-se celor 320 deja instalati pentru a fabrica modelul B-MAX.