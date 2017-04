Programele ''Rabla'' si ''Rabla Plus'' vor demara in jurul datei de 10 mai, spune ministrul Mediului

''Ii anunt pe toti romanii care au masina mai veche de 10 ani ca, probabil in jurul datei de 10 mai, vor putea sa acceseze programele 'Rabla' si 'Rabla Plus'. Ministerul Mediului are, acum, postat pe site Ghidul de finantare pentru cele doua programe, ghid care este in dezbatere. (...) In momentul in care dezbaterea publica este gata, pe data de 24 aprilie, sa fim gata si cu Ghidul, si cu procedura intocmai. Am reusit si chiar ne-am dorit sa lansam deodata ambele programe, atat 'Rabla', cat si 'Rabla Plus', undeva in jurul datei de 10 mai, pentru ca de data aceasta cetatenii sau persoanele juridice care doresc sa-si achizitioneze o masina electrica beneficiaza de o prima de 10.000 de euro si au posibilitatea sa beneficieze si de cei 6.500 de lei care inseamna prima de casare'', a spus Gavrilescu.Potrivit ministrului Mediului, bugetul alocat pentru acest an in cadrul programului 'Rabla' se situeaza la 180 de milioane de lei, iar prima de casare ramane, ca si in 2016, la 6.500 de lei.