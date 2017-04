Volkswagen nu a gasit inca o solutie pentru automobilele diesel rascumparate in SUA

Producatorul auto german a acceptat anul trecut sa rascumpere aproximativ 500.000 de vehicule diesel care nu respecta normele de poluare, daca nu va gasi o solutie tehnica legala.Cu exceptia unui numar mic de modele din 2015, dealerii VW nu vor putea vinde masinile daca solutia tehnica nu va satisface autoritatile de reglementare.Costurile rascumpararii sau retragerii vehiculelor diesel fac parte din cele 22,6 miliarde de euro alocate de VW cheltuielilor legale de scandal.Intre timp, compania depoziteaza vehiculele in locuri precum un stadion abandonat de langa Detroit, in portul Baltimore si la o baza aeriana scoasa din uz din California.¬Asta poate dura mult timp. Intrebarea este cat va dura pana cand VW va spune ca renunta¬, a spus Dave Sullivan, analist la firma de consultanta AutoPacific.In fiecare saptamana, circa 15.000 de proprietari de automobile VW vin la dealerii companiei sa-si vanda automobilele Jetta, Golf, Passat, Beetle si Audi A3, in schimbul a pana la 40.000 de dolari.Acordul prevede ca masinile nu pot reveni in circulatie inainte de a respecta normele de poluare, ceea ce nu este posibil pentru majoritatea lor. Chiar si exportarea acestora in tari cu norme mai reduse de poluare este interzisa.Pana pe 18 februarie, aproximativ 288.000 de proprietari de automobile diesel au optat ca acestea sa fie rascumparate, iar dintre acestea 138.000 au fost deja returnate companiei.Alti 58.000 de proprietari au spus ca vor sa astepte ca vehiculele lor sa fie remediate, dar acest lucru ar putea dura.Autoritatile de reglementare analizeaza solutiile propuse de VW, dar singurul remediu aprobat se aplica unor 67.000 de vehicule fabricate in 2015, echipate cu cea mai recenta tehnologie diesel a grupului. Remediile constau intr-un update software si modificarea unor componente, care vor fi disponibile la inceputul anului viitor.Termenul limita pentru rascumpararea vehiculelor neconforme este 30 iunie 2019.Pana atunci, VW trebuie sa rascumpere sau sa repare cel putin 85% din vehiculele diesel cu motoare de 2 litru.Daca nu se va conforma, VW va plati Agentiei pentru Protectia Mediului din SUA 85 de milioane de dolari pentru fiecare punct procentual sub acel prag, plus 13,5 milioane de dolari Comisiei pentru Resursele Aerului din California, tot pentru fiecare punct procentual sub nivelul din acel stat.Peste 80% dintre masinile afectate de scandal se gasesc insa in UE, dar proprietarii nu au fost despagubiti.La inceput de aprilie Parlamentul European a votat recomandari ce vor accelera scoaterea masinilor diesel de pe soselele europene. Au fost modificate si regulile de omologare pentru noile modele, astfel incat testele sa aiba un grad mare de independenta, iar PE recomanda ca producatorii auto care falsifica rezultatele testelor sa fie amendati cu 30.000 euro/masina. Propunerea prevedea si ca producatorii auto ar trebui sa ofere compensatie clientilor, lucru care s-a intamplat in SUA pentru cumparatorii de masini VW, insa nu si in UE.Anul trecut 49,5% din masinile noi inmatriculate in Europa au fost diesel, ponderea lor scazand cu cinci procente fata de 2012.Statele membre si Comisia au stiut de peste 10 ani despre faptul ca emisiile de oxid de nitrogen (NOx) ale masinilor diesel erau mai mari in conditii reale de trafic fata de testele de laborator. Ele trebuie sa imbunatateasca rapid sistemul de testare si verificare pentru masinile noi pe drumurile europene.Statele membre ar trebui sa testeze in fiecare an cel putin 20% din modelele auto puse pe piata in statul lor in anul anterior, iar Comisia sa aplice producatorilor auto care falsifica rezultatele testelor amenzi de 30 000 euro pentru fiecare masina, se arata in text. Veniturile din aceste amenzi ar trebui utilizate pentru supravegherea pietei, pentru recompensarea clientilor afectati sau pentru protectia mediului.