Tesla a devenit primul constructor auto american in termeni de capitalizare bursiera, dupa ce a depasit si General Motors

In primele schimburi pe Wall Street, actiunile constructorului de vehicule electrice de lux au crescut sensbili, aducand capitalizarea bursiera a grupului la 51,56 miliarde de dolari, fata de 50,26 miliarde pentru GM, cel mai mare constructor autor american in termeni de vanzari. Actiunile cresteau cu 3,14% la 312,05 dolari in jurul orei 14,10 GMT.Tesla continua astfel o ascensiune bursiera inceputa saptamana trecuta si in urma careia a eclipsat deja Ford.Capitalizarea bursiera a Tesla si GM nu reflecta insa raportul de forte intre cele doua grupuri auto: anul trecut, tanara firma californiana a produs circa 84.000 de masini cu o cifra de afaceri de 7 miliarde de dolari, fata de 10 milioane de masini vandute de GM si peste 166 miliarde de dolari venituri.Cota de piata a gigantului din Detroit pe piata americana este de 17,3%, fata de doar 0,2% pentru Tesla, potrivit Autodata.Evolutia pe bursa a Tesla a fost sustinuta de un numar trimestrial record de vanzari de masini (peste 25.000 de masini).Pe langa modelele varf de gama - S si X, Tesla ar urma sa inceapa in iulie productia Modelului 3, care ar urma sa deschida piata pentru marele public.