Efectele eliminarii timbrului de mediu persista in piata. Inmatricularile de masini second-hand din import au depasit 50.000 de unitati in martie

Luna trecuta s-au inmatriculat 51.684 masini second-hand din import, dublu fata de martie 2016, insa cu 16.000 mai putin decat in februarie. Datele lunare din ultimii zece ani privind inmatricularile de masini second-hand din import arata ca o singura data luna martie a avut cifre mai mari: in 2009 cand totalul s-a apropiat de 53.000 de unitati. Cele mai multe masini SH aduse luna trecuta au fost Volkswagen, cu aproape 13.000 si Opel, cu 6.500. In februarie Volkswagen s-a apropiat de 20.000 de unitati.