[P] Autoliv, liderul mondial in sisteme de siguranta auto, deschide un centru de inginerie la Iasi

"Compania Autoliv urmeaza trendul ascendent al consolidarii operatiunilor de engineering in Romania, iar noua locatie din Iasi ne sustine cresterea pe termen lung. Iasiul este un oras ofertant si cu mult potential pentru IT, in general, si pentru automotive, in special. Stim ca vom gasi acolo ingineri bine pregatiti profesional, facultati de prestigiu, cu palmares foarte bun si autoritati locale dornice sa dezvolte orasul si favorabile mediului de afaceri", a declarat Ionel Fierbinteanu, Country Manager Autoliv Romania.In centrul de inginerie din Timisoara activeaza acum peste 450 de ingineri, care dezvolta si testeaza sisteme de siguranta auto, sisteme care salveaza zilnic vieti omenesti. Cresterea accelerata din ultimii doi ani in Timisoara va fi acum sustinuta de noul centru din Iasi, care va dezvolta si testa cu precadere software pentru produse Active Safety, de ultima generatie, dar si pentru sisteme Passive Safety."Dupa perioada incipienta si de invatare, desfasurata cu sprijinul colegilor din Timisoara, locatia din Iasi va dezvolta proiecte proprii, in mod autonom, acoperind local cat mai multe activitati necesare dezvoltarii acestor proiecte. Estimam ca, in urmatorii 3 ani, vom ajunge la peste 200 de ingineri la Iasi", a completat Ionel Fierbinteanu.Pentru inceput, inginerii din Autoliv Iasi isi vor desfasura activitatea in cladirile United Business Center din ansamblul Palas Iasi. Toti cei dornici de informatii suplimentare ii pot contacta pe reprezentantii companiei la adresasau pot afla mai multe detalii despre pozitiile deschise in Iasi pe pagina de web www.autolivjobs.ro/iasi Autoliv detine in prezent fabrici in Brasov, Lugoj, Sfantu Gheorghe, Resita si Onesti, dar si centre de inginerie si dezvoltare in Brasov si Timisoara. Compania s-a aflat in 2015 pe locul opt in topul celor mai mari exportatori din economie, in urcare de pe pozitia a 11-a in anul anterior, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica (INS). Astazi, ea numara peste 11.000 de angajati in Romania.