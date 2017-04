Ministerul Mediului pregătește un memorandum referitor la modalitatea de returnare a timbrului de mediu

''Legat de timbrul de mediu, chiar ieri (marti, 11 aprilie 2017, n.r.) am vorbit cu domnul ministru al Finantelor pentru a face un Grup de lucru, impreuna cu dumnealor, astfel incat sa putem sa venim in Guvernul Romaniei cu un Memorandum, in urma analizei facute si bineinteles cu un plan de masuri pertinent pentru perioada urmatoare. Cred ca dupa ce o sa facem analiza si o sa stim exact la cate persoane trebuie sa restituim in urma proceselor care au avut loc si au avut sentinte definitive, sa vedem exact suma si numarul lor. Consider ca trebuie sa tinem cont foarte mult de hotararile judecatoresti, dupa care sa vedem la cate persoane fizice trebuie sa restituim aceasta taxa si, bineinteles, la cate persoane juridice. Vom prezenta, asadar, un astfel de plan in perioada urmatoare, este o prioritate pentru ca trebuie sa rezolvam aceasta problema. Suma nu este mica'', a mentionat Gavrilescu.Referitor la inlocuirea timbrului de mediu cu un sistem de stickere colorate, in functie de nivelul de poluare al autovehiculului, ministrul Mediului a precizat ca nu va lua o decizie care ar avea repercursiuni asupra cetatenilor, iar situatia trebuie analizata foarte bine.''La nivelul Ministerului Mediului se va face un Grup de lucru cu toti specialistii in domeniu, astfel incat sa gasim optimul pentru a rezolva aceasta problema si consider ca nu trebuie sa ne grabim, ci trebuie sa analizam foarte bine situatia. Sa vedem ce au facut si celelalte state din Europa, in asa fel incat, din punctul meu de vedere, fata de care ar trebui sa ne aliniem si sa putem pune in opera in functie de necesitatile romanilor, pentru ca eu sunt tinta noastra directa numarul 1. Ne vom misca destul de repede, dar nu voi lua niciun fel de decizie care va avea repercursiuni asupra buzunarului cetateanului'', a spus ministrul Mediului.La inceputul lunii aprilie, fostul ministru al Mediului, Daniel Constantin, declara ca suma estimata pe care statul roman ar trebui sa o returneze celor care au platit timbrul de mediu se ridica la 6,4 miliarde de lei."Odata cu aprobarea Legii celor 102 taxe a fost eliminata si posibilitatea prin care cei care au platit timbrul de mediu puteau sa primeasca suma pe care au platit-o, prin depunerea unei simple cereri la ANAF. Guvernul va trebui sa gaseasca si sa stabileasca, in perioada urmatoare, modalitatea prin care banii sa fie restituiti celor care au achitat timbrul de mediu. Estimarile actuale arata ca ar fi vorba despre returnarea unei sume totale de 6,4 miliarde de lei. Daca cetatenii vor fi trimisi sa-si castige dreptatea in instanta, atunci exista riscul ca aceasta suma sa se majoreze cu 20%. Dupa ce se va gasi solutia ideala, sper sa fie si transpusa intr-un act normativ", spunea Constantin.De asemenea, Constantin a prezentat, in cadrul conferintei de bilant din 4 aprilie, varianta inlocuitoare a timbrului de mediu, respectiv stickerele colorate, acordate in functie de certificatul de calitate pe care il are fiecare autoturism.