Cum a aratat piata masinilor noi in primele trei luni - Ce marci au crescut cel mai mult si cine au fost "campionii" scaderilor

Piata masinilor noi nu a afisat variatii mari in primele trei luni, arata datele DRPCIV. In ianuarie s-a trecut de 7.000 de unitati, in februarie (prima luna de dupa scoaterea timbrului de mediu) s-au depasit 8.000 de unitati, iar in martie au fost aproape 7.000. Per total s-au inmatriculat aproape 22.300 masini noi, cifra care suna bine comparand cu ce a fost in Q1 2016, dar nu suna grozav daca tinem cont ca in primele trei luni din 2017 au fost aduse peste 128.000 de masini second-hand din import.