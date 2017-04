Protest al transportatorilor si taximetristilor impotriva Uber si a pirateriei din piata: Pana la 6.000 de masini sunt asteptate miercuri si joi in fata Guvernului

"Luni 24 aprilie, am primit aprobarea de la Primaria Capitalei, pentru a organiza actiunile de protest in zilele de 26 si 27 aprilie, in fata sediului Guvernului, cu pana la 6.000 de masini, intre orele 9.30-21.00. Pe 10 martie, domnul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ne-a promis ca va promova OUG pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003, in asa fel incat activitatea neautorizata de transport sa fie sanctionata, iar aplicatiile de tip UBER sa fie obligate sa se autorizeze, astfel incat sa functioneze legal, daca vor sa-si desfasoare activitatea in Romania. Cat timp exista o legislatie clara, nu este posibil ca unii transportatori sa se supuna legilor si altii sa functioneze sfidand aceeasi legislatie, fara a fi sanctionati.

Aceasta Ordonanta de Urgenta a plecat spre avizare, catre Ministerul Dezvoltarii si Ministerul de Interne, pe data de 17 martie 2017. Din informatiile noastre, Ministerul Afacerilor Interne sustine aceasta ordonanta. Asteptam ca din 17 martie si pana acum aceasta OUG, sa fie pusa in dezbatere publica, avizata si promovata de Primul Ministru. Dar se pare ca interesele sunt atat de mari in aceasta economie subterana din transporturi, incat nici pana in prezent MDRAP nu a trimis aviz catre MT, asa cum a procedat MAI. Se pare ca cineva vrea inentionat sa ne scoata in strada. Chiar nu intelegem de ce este nevoie sa organizam proteste pentru a apara economia Romaniei, in locul Guvernului si Parlamentului. Daca vom fi invitati la negocieri in prima zi de protest si vom ajunge la o conventie cu reprezentantii Guvernului, actiunea nu se va prelungi", a declarat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.

Cerem scoaterea in afara legii a platformelor tehnologice online care presteaza servicii de taximetrie in mod neautorizat, asa cum s-a intamplat in tarile europene, unde statul a vrut sa-si protejeje transportatorii autorizati.

Cerem scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat in Romania si neautorizat conform legislatiei in vigoare.

Cerem scoaterea in ilegalitate a tuturor firmelor care fac transport regulat, pe rute pentru care nu au participat la licitatii si nu au castigat dreptul de a le opera, conform legii. Firmele care pirateaza transportul de linie sunt listate pe site-uri de tipul Autogari.ro, cu program fix si posibilitate de a face rezervari, desi nu au dreptul sa opereze pe rutele afisate, neavand autorizatie, dar nu sunt oprite de autoritati si nu sunt sanctionate. Unele se ascund sub umbrela activitatilor din Turism, dar nu pot proba acest tip de activitate, cat timp au programe fixe si preturi fixe afisate pe site-uri.

Cerem eliminarea din textul de lege a termenilor 'permanent' si 'in mod repetat', care blocheaza posibilitatea de actiune a autoritatilor, pentru a-i opri pe transportatorii neautorizati. Parlamentarii care au avut interese au modificat OUG 34/2010 prin legea 168/2010, facand schimbari exact la acel articol care permitea organelor de control sa elimine activitatea neautorizata, ilegala, prin introducerea deliberata a acestor doi termeni juridici care, practic, modifica legea.

Cerem anularea hotararii de Consiliu General prin care s-a decis introducerea RATB pe toate traseele dintre Bucuresti si Ilfov care au fost scoase la licitatie si castigate, apoi operate, conform legii, de transportatorii privati. CGMB comite astfel doua abuzuri majore: face concurenta neloiala transportatorilor privati care au investit peste 25 de milioane de euro in afacerile pe care le pune acum in pericol, iar al doilea abuz este ca CGMB a decis sa subventioneze din banii bucurestenilor transportul din Ilfov.



"Uber nu este un serviciu de taxi - este o aplicatie de mobil care permite oamenilor sa isi imparta masina contra cost intr-un mod transparent, sigur si 100% fiscalizat". Demersul COTAR, bazat in buna parte pe dezinformare, echivaleaza cu incercarea de a dez-inventa Internetul, in avantajul catorva si in dezavantajul a zeci de mii de oameni. Nu poti opri inovatia tehnologica doar pentru ca, odata cu ea, esti nevoit sa evoluezi si tu. Daca pentru COTAR sunt prioritare interesele transportatorilor si ale firmelor de taxi, pentru UBER Romania prioritare sunt satisfactia si siguranta oamenilor care se deplaseaza prin orase", a reactionat Uber.



Uber a mai spus ca 250.000 de persoane i-au folosit serviciile in ultimii doi ani si ca soferii parteneri si compania contribuie cu milioane de lei la buget.