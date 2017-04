Numere uriase - China estimeaza ca piata auto va ajunge la 35 de milioane de automobile noi in 2025

Desi vanzarile de masini in China cresc puternic si piata este de cativa ani cea mai mare din lume, gradul de motorizare nu este foarte mare, fiind de circa 230 vehicule/1.000 de locuitori, departe de majoritatea tarilor din Occident unde media este de 500 vehicule/1000 de locuitori.Autoritatile vor ca vanzarile anuale sa fie cu 25% mai mari in 2025 fata de anul trecut si mizeaza pe vehiculele electrice si pe hibridele incarcabile la priza care sunt puternic subventionate de stat. Vanzarile acestora au fost de un milion de unitati anul trecut, sunt prognozate a atinge doua milioane in 2020 si sa ajunga la sapte milioane in 2025.Ministerul Industriei vrea ca producatorii auto chinezi sa cucereasca pietele mature si obiectivul ar fi ca in opt ani un producator chinez sa ajung in top 10 mondial.Autoritatile promit sa relaxeze si regulile de prezenta in piata a companiilor straine care in prezent sunt obligate sa faca joint-venture cu o companie locala.