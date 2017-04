Programele Rabla Clasic si Rabla Plus au fost aprobate, iar populatia ar trebui sa le poata accesa la jumatatea lunii mai

Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a aprobat, prin Ordin, programele Rabla CLASIC si Rabla PLUS, acestea urmand sa fie publicate in Monitorul Oficial.Conform procedurii, a doua zi dupa publicare, va fi emisa Decizia Presedintelui AFM, prin care se va da startul primei etape a programelor: validarea producatorilor/dealerilor de autovehicule. Imediat dupa incheierea contractelor cu dealerii si afisarea listei cu acestia pe site-ul AFM, Rabla CLASIC si Rabla PLUS vor fi deschise populatiei pentru inscrierea si rezervarea locurilor.¬Estimam ca, pana la jumatatea lunii mai, populatia poate accesa unul dintre cele doua programe sau, concomitent, pe ambele. Anul acesta am decis ca startul sa fie mai devreme pentru ca exista o mare asteptare in piata, mai ales ca Programul din 2017 vine cu ecotichete care pot ajunge si la 10.000 de euro pentru masini electriceVorbim de un nivel ridicat al sustinerii achizitiei de astfel de autoturisme si comparabil cu cel practicat de state europene dezvoltate. Am crescut sumele, inclusiv pentru masinile hibrid electrice, de la aproximativ 1.000 de euro, cat era anul trecut, la aproape 5.000 de euro¬, spune Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.Reamintim ca prima de casare prevazuta in programul Rabla Clasic pentru autoturisme mai vechi de 8 ani este de 6.500 lei si se acorda pentru achizitionarea unui autovehicul nou, care genereaza maximum 130 g CO2/km. La aceasta se pot adauga un ecobonus de 1.700 lei, daca autovehiculul nou este hibrid, si un ecobonus de 1.000 lei, daca autovehiculul nou genereaza maximum 98 de g CO2/km.Cat priveste participarea populatiei la programul Rabla PLUS, aceasta nu este conditionata de casarea si radierea unei masini uzate. Astfel, cei care vor sa-si achizitioneze un autoturism 100% electric pot beneficia de un ecotichet in valoare de 45.000 de lei, iar cei care opteaza pentru unul electric hibrid de un ecotichet cu valoare de 20.000 de lei.Ministerul mediului precizeaza ca cele doua programe pot fi cumulate, astfel incat o persoana poate beneficia atat de ecotichetul acordat pentru achizitia unui autovehicul electric pur/electric hibrid, cat si de prima de casare acordata prin Rabla CLASIC, insa doar in situatia in care beneficiarul caseaza si radiaza un autoturism mai vechi de 8 ani.