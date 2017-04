Uber si-a prezentat planurile pentru vehiculele zburatoare. Va face primele teste in 2020 si vrea sa lanseze servicii comerciale in 2023

Jeff Holden, product manager la Uber, spune ca "aviatia urbana" este pasul normal pentru companie, ideea fiind sa apesi un buton in aplicatie si sa iti poti comanda un mic avion ca sa te duca unde ai nevoie. In primii ani vor exista piloti, insa visul sefior Uber este ca aceste "taxi-uri zburatoare" sa fie complet autonome.Vehiculele vor decola si vor ateriza vertical, vor avea motoare electrice si vor fi mai putin zgomotoase ca elicopterele, urmand sa aiba rotoare multiple de mici dimensiuni si aripi fixe.Pentru ca nu are experienta necesara sa construiasca aceste vehicule, Uber a ales sa colaboreze cu companii din industria aeronautica: Embraer, Bell Helicopter, Aurora Flight Sciences, Pipistrel si Mooney.Uber a dat in octombrie anul trecut primele detalii despre proiectul sau legat de vehiculele zburatoare, anuntand ca vrea sa lanseze aeronave care sa aiba autonomie de pana la 160 km.Compania va incepe in Dallas sa construiasca in 2018 patru "vertiporturi" pentru decolare si aterizare in vederea desfasurarii primelor teste care ar trebui sa aiba loc in 2020. Si Dubai este un oras avut in vedere, autoritatile de acolo analizand modul in care mini-avioane ar putea zbura in siguranta in oras.