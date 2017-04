Dacia a depasit pentru prima oara pragul de 20 miliarde lei cifra de afaceri. Profitul a fost de 532 milioane lei

Cifra de afaceri a urcat de la 4,2 miliarde euro in 2015, la 4,6 miliarde euro anul trecut, in timp ce profitul din exploatare a urcat de la 102 milioane euro, la 117 milioane euro.Productia de masini a scazut de la 339.000 unitati in 2015, la 320.000 anul trecut, pe fondul cresterii cu 20.000 de unitatii a productiei de Duster si a diminuarii cu 33.000 de unitati a productiei de Logan.Au fost o serie de indicatori care au crescut. S-a dublat numarul de vehicule CKD produse, pana spre 40.000 unitati, productia de motoare a ajuns la 448.000 de motoare, iar cea de sasiuri a urcat cu aproape 10%, spre 860.000 unitati.Numarul de angajati a scazut in 2016 de la 14.194 persoane, la 14.001."Anul trecut, a fost unul important pentru investiţii : aproape 200 de milioane de euro la nivelul Grupului Renault România, din care 175 de milioane de euro, la Dacia. E vorba de proiecte industriale (modernizarea liniilor de fabricaţie, condiţii de muncă, creştere capacitară de producţie), dar cel mai important a fost lansarea de la sfârşitul anului 2016 a noilor Logan, Logan MCV şi Sandero", spune Liviu Bocsaru, director financiar la Dacia.În cumul, din 2000, investiţiile realizate de către Grupul Renault România se ridică la 2,5 miliarde de euro.In 2016 cifra totala de afaceri a grupului Renault in tara a fost de 5,1 miliarde euro.