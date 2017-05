Ce masini au scos romanii la vanzare pe internet in primul trimestru

Autovit.roPe Autovit.ro a continuat sa se consolideze aspectul calitativ: a crescut ponderea masinilor de peste 20.000 de euro, de la 14% din totalul anunturilor in 2016, la 18% in prezent, in timp ce ponderea masinilor de sub 5.000 de euro a scazut cu aproape zece procente, pana la 30%.Cel mai consistent palier de pret ramane intre 5.000 si 10.000 de euro: 28% dintre masinile scoase la vanzare pe Autovit.ro se incadreaza in acest segment. La acest palier de pret, cele mai multe anunturi sunt pentru Volkswagen (22%) si BMW (10%). In categoria autoturismelor de peste 20.000 euro, 31% dintre anunturi apartin marcii BMW, iar 29% Mercedes-Benz.