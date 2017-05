Visul lui Elon Musk este ca intr-o zi Tesla Motors sa valoreze mai mult ca Apple

​Desi a produs de aproape 100 de ori mai putin decat Ford anul trecut si desi este pe pierderi, Tesla Motors a ajuns pe 4 aprilie sa valoreze mai mult decat Ford pe bursa. Momentul este simbolic: o companie de 13 ani vechime depaseste un simbol al industriei auto. Parerile sunt impartite: unii spun ca este o bula speculativa, iar altii, ca este un semn al uriaselor schimbari ce se petrec in industria auto sub presiunea companiilor de tehnologie.Acum, Elon Musk spune ca spera ca va veni o zi cand Tesla va fi mai valoroasa decat Apple, chiar daca admite ca ar putea sa se insele grav. Tesla are o capitalizare de 51 miliarde dolari, iar Apple, de 775 miliarde dolari.Explicand de ce crede ca Tesla poate deveni mai valoroasa ca Apple, Elon Musk a spus ca se va intampla si datorita procedeului automat de fabricatie pe care compania il dezvolta. Compania devine foarte buna in special la "constructia masinilor care construiesc masinile", spune Musk, adaugand ca programarea robotilor si modul in care interactioneaza sunt mult mai complexe decat software-ul de pe masina si alti constructori vor vedea ca este extrem de greu sa imite acel sistem.In primele trei luni veniturile Tesla au urcat cu 135%, pana la 2,7 miliarde dolari, insa pierderile au crescut cu 41%, pana la 397 milioane dolari din cauza ca pregatirea lansarii Model 3 costa mai mult decat se estima.Musk a admis ca nu a fost prea inspirat cand ales Model 3 numele masinii in care compania isi pune toate sperantele. El ar fi vrut sa ii puna Model E, astfel incat impreuna cu Model S si Model X acronimele sa formeze cuvantul "SEX", dar compania nu a putut inregistra Model E, fiindca numele era deja detinut de Ford.Consecinta a fost ca multi clienti au crezut ca Model 3 va fi o versiune cu facelift a lui Model S si, o serie de potentiali clienti au decis sa nu mai cumpere Model S, ci sa astepte lansarea Model 3 care a fost deja amanata de mai multe ori.Tesla Motors a vandut anul trecut in UE peste 15.000 de masini, pe o piata cu un total de 97.000 de modele 100% electrice. Subiectul a fost dezbatut si de Parlamentul European care spunea anul trecut ca principalul obstacol ce sta in calea dezvoltarii masinii electrice tine de baterie si de costul acesteia. In opt ani ar fi insa posibil ca, datorita imbunatatirilor tehnologice, costul unei masini 100% electrice cu autonomie de 300 km sa fie mai mic decat cel al unei masini cu motor termic.Parlamentul European noteaza ca o alta problema tine de timpul de incarcare ce in destule cazuri ajunge sa fie de sapte-opt ore, fiind descurajant de mare. O solutie ar fi ca bateria sa fie schimbata cu una gata incarcata la diverse puncte speciala, metoda promovata in trecut de alianta Renault-Nissan.