[P] HotNews.ro iti faciliteaza accesul gratuit la Salonul Auto-Moto!

Evenimentul contine zona expozitionala dedicata automobilelor, motocicletelor, tehnologiilor noi, trotinetelor electrice, precum si accesoriilor specifice industriei auto din Romania.Au spus deja prezent pentru dumneavoastra cu oferte speciale pe perioada Salonului:Pentru zilele de Sambata,, si Duminica,, Piata Constitutiei si toata zona centrala va avea traficul auto restrictionat, dar devine oficial a voastra, a tuturor celor care veniti din Bucuresti si din intreaga tara, si va doriti 2 zile de week-end plin de adrenalina si distractie!Mici si bere din partea casei, pe baza voucherului pe care il vei primi chiar la intrarea in Salon;Parcare gratuita pe Bdul Unirii, unde traficul auto va fi restrictionat pentru confortul tau;Sambata, 6 mai, programul incepe de lacu Drift – Demo & Training, precum si Drift Games, la care se vor alinia cei aproape 40 de piloti din tara si din Europa.La 11.00 primesti in Happy Hour inghetata tailandeza din partea casei si e foarte buna!rezervati-va momente pline de suspans pentru demonstratia celebrului Camaro by Hell Energy.Ilie’s Vlogs ajunge in Piata Constitutiei!!! Si imediat incep inscrierile la Campionatul National de Kendama.Motociclisti din intreaga tara, aproape 1000 de motoare, uniti-va! Laincepe Parada Moto ce va este 100% dedicata de SlowRiders RC si Cristian Hrubaru.Imediat dupa incolonarea in Parada, Salonul Auto-Moto va ofera inca un moment epic: Show - Burn Out - cu pilotii din Drift Grand Prix. Se vor alinia in fata voastra toti pilotii zonei de drift si va vor saluta asa cum numai ei stiu sa o faca.Antrenamentele si demonstratiile zonei de Drift, precum si Drift Games continua, la fel si spectacolul oferit de catre toti posesorii de masini tunate din toate cluburile de tuning.Ramaneti aproape, pentru ca vom anunta mai multe intervale orare in care accesul la Zona de Simulatoare va este oferit gratuit.La 15.00 Happy Hour, cocktailuri free pentru toata lumea si Bartending Show;La 15.30 toti domnii sunt invitati voluntar sa urmareasca Concursul de Tricouri Ude by Kimicar, iar voluntarii vor primi pusti cu apa pentru a da o mana de ajutor. Be there ;)Jurizarea Campionatului National de Kendama are invitat un specialist venit tocmai din Ungaria, precum si profesionistiicare vin inclusiv cu Premii, pe langa cele oferite de organizator: hoverboard, ochelari realitatea virtuala si smartwatch.Pentru motociclisti, Salonul Auto-Moto ofera bere din partea casei impreuna cu cei de la Bergenbier si ii invita sa participe in zona SlowRiders RC la un Concurs de Baut Bere.Spre seara, va pregatim Drift Grand Prix – sesiune de calificari, momentul in sine este atractia zilei, asta e clar!(orele 20.00-23.00) ca la Londra, acolo unde amfitrion a fost Vin Diesel - petrecere cu spuma, Jacuzzi, DJ si fete foooooarte frumoase ;) pentru ca sambata seara e luuunga in Piata Constitutiei si pentru ca vom reproduce pentru tine atmosfera incendiara Fast&Furious;dimineata devreme cu la fel de muuuulte atractii:Si cand te gandesti ca acestea sunt doar cateva dintre atractii ;)Va multumim si va asteptam in Piata Constitutiei!