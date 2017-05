Dacia a lansat in Romania o varianta de Duster cu cutie de viteze automata

Pentru prima oara, Dacia include in oferta modelului Duster o cutie de viteze automata. Disponibila pe motorizarea 1.5 dCI 109 CP asociata cu sistemul Stop & Start, noua cutie de viteze automata EDC (Efficient Dual Clutch) este cu dublu ambreiaj si 6 trepte"Transmisia EDC imbina robustetea si costurile reduse de utilizare specifice unei cutii manuale cu reactivitatea si caracterul practic al unei cutii automate", spun cei de la Dacia.Tehnologia utilizata garanteaza o buna reactivitate, actionand alternativ sistemele de ambreiaj corespunzatoare treptelor pare si impare. Datorita intervalului scurt de actionare a ambreiajului, cuplul este transmis fara intrerupere, ceea ce asigura o schimbare a vitezelor excelenta si un confort deosebit pentru sofer.Functia de demaraj specific (crawling) asigura un plus de confort in traficul aglomerat si faciliteaza manevrele delicate (cum ar fi parcarea), mai spune compania.In cazul gamei Duster, noua versiune Laureate 4x2 EDC 1.5 dCI 109 CP este disponibila la un pret de 16 550 Euro, cu 1.300 Euro mai mult decat modelul Laureate corespunzator echipat cu cutie de viteze manuala. Versiunea Duster 4x2 Explorer echipata cu transmisia EDC poate fi comandata la un pret de 17 700 Euro (TVA inclus).