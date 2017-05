Volkswagen incepe in iunie productia noii generatii Polo

Polo a intrat pe piata in 1975 si ajunge in acest an la a sasea generatie. Daca in 1997 se vindeau peste 450.000 de unitati in Europa, totalul a scazut la 278.000 in 2008, insa a urcat la peste 350.000 in 2011. In ultimii doi ani s-au vandut cate 300.000 de masini, Polo fiind al treilea cel mai vandut model de pe piata europeana.Britanicii de la Autocar scriu ca noul Polo este putin mai lung si mai lat decat generatia actuala, vor fi mai multe motoare cu emisii reduse si mai multe optionale prezente pana acum doar pe modele mai scumpe. Modelul va fi prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt, in septembrie.Si interiorul va fi modernizat, compania urmand sa imprumute din designul bordului de la noul Golf.Sursele citate de britanici spun ca se va renunta la motorul turbodiesel de 1,2 litri benzina, iar cel de 1,4 litri in 4 cilindri va fi inlocuit de motorul de 1,5 litri prezent pe Golf. Nu sunt planuri pentru o varianta electrica.In primele trei luni ale anului Polo a fost in Europa pe locul trei la vanzari in segmentul B, dupa Ford Fiesta si Renault Clio. In clasament i-au urmat Opel Corsa si Peugeot 208.