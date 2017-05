Seful Ford Europa spune ca Marea Britanie trebuie sa semneze intelegeri comerciale post-Brexit si cu tari precum Turcia si Africa de Sud, nu doar cu UE

Ford are doua uzine de motoare in UK si, la fel ca alte mari companii auto, se teme ca Brexitul va aduce restrictii comerciale si taxe mai mari care pot afecta profitul companiei. Drept urmare, planurile de investitii ar putea fi regandite.Ford trimite motoarele fabricate in Marea Britanie catre Turcia la uzina care asambleaza VAN-urile Transit, o buna parte dintre masini fiind exportate apoi in UK. In prezent Ford profita de intelegerea facuta de UE cu Turcia, dar se teme ca dupa Brexit lucrurile se vor schimba.Toate modelele Ranger care se vand in Marea Britanie sunt produse in Africa de Sud, dar dupa Brexit Regatul Unit va trebui sa semneze si cu aceasta tara o noua intelegere, fiindca cea semnata deja de UE nu se va mai aplica si pentru Marea Britanie care nu va mai fi parte a uniunii.Jim Farley, sef al Ford Europa, spune ca despre aceste intelegeri cu tari non-UE precum Turcia si Marea Britanie nu prea s-a discutat, desi ele sunt la fel de importante precum intelegerile ce vor trebui semnate intre UK si UE.Farley mai spune ca nu pot fi rezolvate toate aspectele legate de Brexit pana in martie 2019, insa ar trebui sa existe o perioada de tranzitie care va fi esentiala pentru Ford si stabilirea viitorului investitiilor sale.