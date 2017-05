Inmatricularile de masini second-hand din import au fost de sase ori peste cele de masini noi in perioada ianuarie-aprilie

Efectele eliminarii timbrului de mediu persista, chiar daca sunt ceva mai domolite decat in februarie si martie. Astfel, daca in a doua luna a anului au fost inmatriculate peste 68.000 de masini SH din import, iar in a treia luna, peste 51.000, in aprilie totalul este 39.144 unitati.La reinmatriculari (tranzactii cu masini SH pe plan intern), cifrele pentru februarie, martie si aprilie arata astfel: 57.713, 54.911 si 35.995.Cel mai mic, dar si mai constant segment, a fost cel al masinilor noi unde variatiile lunare au fost mici si media a fost de aproape 7.500 unitati/luna.