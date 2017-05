UPDATE Uzina Dacia si-a reluat activitatea, dupa atacul cibernetic de vineri

Platforma industriala de la Mioveni si-a reluat luni activitatea in mod normal, dupa ce vineri si sambata a fost afectata de atacul cibernetic cu ransomware-ul WannaCry. Si uzine din Franta si Slovenia ale Renault au avut de suferit, la fel si uzina Nissan din Marea Britanie.





Seful agentiei de combatere a criminalitatii Europol a spus in weekend ca se teme de faptul ca numarul de victime va creste puternic cand oamenii se vor intoarce luni la munca si isi vor deschide calculatoarele.

Atacul cibernetic de proportii care a pornit vineri a afectat 200.000 de computere din 150 de tari, printre care si Romania.

"Luni, 15 mai, la ora 7:00, activitatea platformei industriale Dacia Mioveni a fost reluata in mod normal, urmare a mobilizarii si reactivitatii echipelor noastre. Toate sistemele informatice ale Grupului Renault Romania functioneaza normal si sunt securizate.Dupa ce, vineri, 12 mai, virusul informatic Ransomeware a afectat Groupe Renault, situatia este acum sub control. Au fost intreprinse imediat o serie de masuri proactive, cum ar fi suspendarea temporara a activitatii industriale pentru a stopa raspandirea virusului si a proteja Grupul. Acest atac cibernetic a avut loc in diferite tari, diferite sectoare de activitate si companii.In Romania, pe 13 mai, o parte din activitatile platformei industriale Dacia de la Mioveni a fost intrerupta temporar. O celula de criza a fost creata in primele ore pentru a gestiona situatia".