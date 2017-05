Comisia Europeana a deschis o procedura de infringement impotriva Italiei pentru incalcarea regulilor UE in domeniul omologarii automobilelor

Intr-o scrisoare trimisa autoritatilor italiene, CE isi exprima ingrijorarea in legatura cu utilizarea de dispozitive ce pot influenta emisiile de NOx in timpul testelor si indoielile au pornit de la teste de poluare facute in Germania pe masinile grupului italo-american.In prezent autoritatile nationale sunt raspunzatoare pentru a se asigura ca un vehicul este conform normelor europene inainte ca aceste modele sa fie comercializate pe piata unica. Daca un constructor incalca regulile, autoritatile nationale trebuie sa ia masurile corective, fie ca e vorba de o rechemare in service, fie impunand sanctiuni care sa descurajeze companiile sa repete ilegalitatile.Totul a pornit de la teste facute in Germania care aratau ca o serie de modele diesel Fiat si Chrysler aveau emisii reale de NOx mai mari decat cele din laborator. Cele doua state s-au contrazis si au incercat o mediere care nu a rezolvat problemele.CE solicta Italiei clarificari in legatura cu necesitatea utilizarii de dispozitive de invalidare, fie sub forma de software, de timere sau in alte forme, aceste dispozitive fiind ilegale conform legilor europene, cu exceptia situatiei speciale in care sunt folosite pentru a proteja motorul.Comisia spune ca Fiat-Chrysler a justificat insuficient necesitatea tehnica de a folosi astfel de dispozitive si vrea sa afle daca autoritatile italiene nu si-au indeplinit atributiile de a adopta solutii corectiva si de a sanctiona Fiat-Chrysler.La inceput de aprilie Parlamentul European a votat recomandari ce vor accelera scoaterea masinilor diesel de pe soselele europene. Au fost modificate si regulile de omologare pentru noile modele, astfel incat testele sa aiba un grad mare de independenta, iar PE recomanda ca producatorii auto care falsifica rezultatele testelor sa fie amendati cu 30.000 euro/masina. Propunerea prevedea si ca producatorii auto ar trebui sa ofere compensatie clientilor, lucru care s-a intamplat in SUA pentru cumparatorii de masini VW, insa nu si in UE.Anul trecut 49,5% din masinile noi inmatriculate in Europa au fost diesel, ponderea lor scazand cu cinci procente fata de 2012.Statele membre si Comisia au stiut de peste 10 ani despre faptul ca emisiile de oxid de nitrogen (NOx) ale masinilor diesel erau mai mari in conditii reale de trafic fata de testele de laborator. Ele trebuie sa imbunatateasca rapid sistemul de testare si verificare pentru masinile noi pe drumurile europene.