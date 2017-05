Perchezitii la peste zece sedii Daimler, ca parte a unei anchete privind posibile fraude legate de emisiile masinilor

La actiune au participat 23 de anchetatori si 230 de agenti ai poltiei din landul german Baden-Wurtemberg pentru a face perchezitii in landul respectiv, dar si In Berlin, in Saxonia Inferioara si in Saxonia. Grupul auto german spune ca va coopera in totalitate cu autoritatile si adauga ca nu doreste sa comenteze o ancheta in curs.Autoritatile germane au lansat acum doua luni o ancheta ce avea in vedere o serie de angajati ai Daimler care sunt banuiti ca ar fi exagerat in materialele publicitare si de marketing meritele ecologice ale masinilor grupului.