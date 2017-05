Bosch ar putea anunta in acest an constructia unei noi unitati de productie pe plan local. Concernul german depaseste pragul de 5.000 de angajati in tara

Bosch a avut anul trecut afaceri de 332 milioane euro in tara, in crestere cu 50% fata de 2015. Numarul de angajati a crescut cu 50%, pana la 4.800 de persoane. Pentru 2017 planurile sunt ca numarul de angajati sa creasca cu peste 10%. Grupul a facut anul trecut achizitii de componente in valoare de 150 milioane euro pe plan local.Intrebat daca ar fi posibila deschiderea unei noi unitati de productie in tara, Mihai Boldijar, seful Bosch Romania, spune ca este "foarte probabil" si ca un anunt ar putea veni in cursul acestui an, insa pana in prezent nu s-a luat nicio decizie.