Cele 28 de state UE au ajuns la un acord pentru modificarea regulilor de omologare a vehiculelor

Propunerile de schimbare a legislatiei vin ca rasuns la uriasul scandal Dieselgate si vor trebui discutate si in Parlamentul European pentru a deveni lege. Conform regulilor din prezent,. autoritatea germana KBA are puterea de a da omologarea valabila pentru intreaga UE pentru vehicule noi, insa propunerile dau puteri si autoritatilor din alte tari pentru a revizui deciziile. In plus, Comisia Europeana va avea dreptul sa amendeze cu pana la 30.000 euro/vehicul producatorii prinsi ca instaleaza dispozitive ce pacalesc testele de emisii.Textul de lege a fost mult modificat fata de cum a intrat la dezbatere, mai ales din cauza opozitiei Germaniei care nu vrea sa cedeze Bruxelles-ului din puteri, astfel ca forma de acum reprezinta un compromis.Textul va suferi si pe mai departe modificari, urmand sa fie discutat in Parlamentul European si in Consiliul European.Una dintre masurile foarte disputate yine de posibilitatea ca amenzile sa fie aplicate direct constructorilor auto de catre Comisia Europeana care incalca legislatia, insa numai daca niciun stat membru nu a sanctionat sau achitat constructorul in cauza. Amenda maxima ar fi de 30.000 euro/vehicul. Propunerile includ si posibilitatea de a ordina controale in trafic, insa conditiile trebuie sa fie stabilite.Propunerile sunt gandite sa acopere lacunele legislative care au permis practici ilegale, in conditiile in care autoritatile din UE au puteri mult mai mici fata de SUA unde precedentele arata clar ca grupurile auto care au incalcat legea au fost sanctionate dur.La inceput de aprilie Parlamentul European a votat recomandari ce vor accelera scoaterea masinilor diesel de pe soselele europene. Au fost modificate si regulile de omologare pentru noile modele, astfel incat testele sa aiba un grad mare de independenta, iar PE recomanda ca producatorii auto care falsifica rezultatele testelor sa fie amendati cu 30.000 euro/masina. Propunerea prevedea si ca producatorii auto ar trebui sa ofere compensatie clientilor, lucru care s-a intamplat in SUA pentru cumparatorii de masini VW, insa nu si in UE.Anul trecut 49,5% din masinile noi inmatriculate in Europa au fost diesel, ponderea lor scazand cu cinci procente fata de 2012.Statele membre si Comisia au stiut de peste 10 ani despre faptul ca emisiile de oxid de nitrogen (NOx) ale masinilor diesel erau mai mari in conditii reale de trafic fata de testele de laborator. Ele trebuie sa imbunatateasca rapid sistemul de testare si verificare pentru masinile noi pe drumurile europene.Surse: Reuters, AFP.