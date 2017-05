Michelin anunta investitii de 33 milioane euro la fabrica de anvelope din Zalau

Fabrica de anvelope Michelin din Zalau sarbatoreste aniversarea a 40 de ani. Fabrica si-a inceput activitatea in 1977 cu productia de anvelope si camere de aer sub numele Silvania, inainte de a deveni parte a Grupului Michelin in 2001. A inceput apoi o noua etapa a dezvoltarii sale prin implementarea unor procese inovatoare si industrializarea unor noi produse. La fabrica lucreaza acum 1.130 de persoane.