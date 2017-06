Inmatricularile de masini second-hand din import au depasit 47.000 in luna mai. La masini noi avansul a fost de 27% fata de anul trecut

Anul trecut s-au inmatriculat 8.062 de masini noi, cu 27% mai mult decat in luna a cincea a anului trecut. A fost cea mai buna luna mai din ultimii sase ani. La cinci luni totalul indica aproape 37.000 de masini noi inscrise in circulatie, avans de 23% fata de anul trecut.De aproape sase ori mai mare a fost numarul de masini second-hand din import inmatriculate. Luna trecuta totalul a fost de 47.000, dublu fata de mai 2016 si cel mai mare numar inregistrat vreodata in a cincea luna din an. Intre ianuarie si mai totalul a fost de 214.000, cu 92% mai mare decat in 2016.