Patru masuri inedite pentru imbunatatirea si ecologizarea transportului

Greg Archer, directorul Clean Vehicles, ne promite ca in viitorul apropiat vom dispune de vehicole cat mai autonome, care functiona pe baza de energie electrica sau combustibili bio ducand astfel la ecologizarea sistemului de transport din Europa si imbunatatirea calitatii vietii, scrie EurActiv.com. Sistemul actual de transport este profund afectat de catre emisiile de dioxid de carbon care reprezinta cauza mortii a mai mult de jumatate de milion de cetateani anual. Masinile actuale sunt si total ineficiente, considera Archer, consumand foarte mult combustibil pentru a transporta o persoana.In primul rand, vehiculele electrice le vor inlocui treptat, pana in 2050, pe cele care folosesc combustibili conventionali. Nu doar automobilele obisnuite vor benificia de aceasta schimbare, dar si trenurile, biciletele, scuterele si nu in ultimul rand camioanele.In al doilea rand, masinile vor fi conectate la sisteme de monitorizare inteligente. Spre exemplu, seamafoarele se vor schimba singure in verde, anticipand coloanele de masini, astfel evitandu-se ambuteiajele.In al treilea rand, vehicolele vor fi interconectate si se vor conduce singure, in acest mod prevenindu-se accidentele, rata lor reducanduse cu pana la 90%.In ultimul rand, se va incuraja imprumutarea de masini intre oameni, deoarece masinile se vor inmulti si vor ocupa tot mai mult spatiu. Un studiu apreciaza utilizarea unei masini de catre un om la aproape 5%, fapt ce permite impartirea masinii.