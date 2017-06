Compania japoneza Takata Emea, unul dintre cei mai mari producatori de componente auto: Majoram capacitatea de productie pentru fabricarea de centuri de siguranta din Arad. Intentionam sa angajam 200 de oameni in fabricile din Romania

Reprezentantii Takata Emea, care gestioneaza operatiunile producatorului de componente auto in Europa, Orientul Mijlociu si Asia, anunta ca vor continua investitiile in fabricile detinute in Romania, respectiv in Arad si Sibiu, unde vor angaja cel putin 400 de persoane in urmatoarea perioada. Oficialii companiei nipone au declarat, pentru News.ro, ca operatiunile din Romania "inregistreza foarte bune performante".





Oficialii companiei nipone Takata au raspuns, marti, unei intrebari adresate de corespondentul News.ro cu privire la modul in care ar putea fi afectate operatiunile din Romania, unde sub umbrela corporatiei functioneaza doua fabrici, una la Arad si una la Sibiu.





Georg Lamerz, asociat in cadrul Takata Emea, care are sediul in Germania si gestioneaza operatiunile producatorului de componente auto in Europa, Orientul Mijlociu si Asia, a declarat ca situatia financiara a acestei companii este "solida", lasand sa se inteleaga ca o eventuala procedura de faliment initiata de "compania mama" nu ar afecta functionarea fabricilor.





"Takata Emea are o situatie financiara solida. Ea se intemeiaza pe o buna relatie cu clientii, de sprijin", a spus Georg Lamerz.





Acesta s-a referit si la situatia fabricilor din Romania, afirmand ca "inregistreaza in prezent foarte bune performante, incununate de o situatie financiara puternica".





"De exemplu, in Arad am demarat de curand un proiect de majorare a capacitatii de productie cu 500 de metri patrati pentru fabricarea de centuri de siguranta. Acest proiect implica o investitie de aproape 1.000.000 euro si va fi finalizat in urmatoarele cateva luni", a spus sursa citata.





Oficialii companiei spun ca in Romania sunt "intr-un proces continuu de recrutare de noi angajati".





¬"n prezent, in Arad activeaza aproximativ 4.500 de salariati si intentionam sa angajam inca vreo 200 de persoane in urmatoarele trei luni. In fabrica din Sibiu avem aproximativ 3000 de salariati, iar angajarile continua, fiind necesar a se ocupa inca aproximativ 200 de noi pozitii. De asemenea, in urma cu doar cateva luni am marit capacitatea de productie cu inca 600 de metri patrati", a declarat Georg Lamerz pentru sursa citata.





Referitor la scandalul airbag-urilor defecte, reprezentantul companiei a declarat: "Takata a infiintat un comitet extern de conducere si l-a insarcinat sa elaboreze un plan de restructurare cuprinzator pentru a aborda diferite aspecte legate de retragerea airbag-urilor. Takata a primit o recomandare din partea Comitetului de coordonare al companiei Key Safety Systems (KSS), ca potential sponsor. Negocierile continua sa progreseze intre reprezentantii KSS, producatorii de automobile si Comitetul director in ceea ce priveste formularea unui plan de restructurare pentru Takata. Dupa primirea unei propuneri finale, aceasta va fi prezentata Consiliului de administratie al Takata, care va lua o decizie finala".





Fabrica Takata din Arad are trei sectii, una de volane, a doua de centuri de siguranta si una de scularie, amplasate in doua locatii si desfasurate pe aproximativ 25 de hectare de teren, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din judet.





Sub umbrela consortiului japonez mai functioneaza o fabrica si in Sibiu, unde se produc saci pentru airbag-uri.





Presa internationala a scris ca Takata Corporation ar putea cere intrarea in faliment, pana la finele lunii iunie, compania fiind puternic indatorata in urma unui scandal legat de fabricarea unor airbag-uri cu risc de explozie la declansare.





Bursa de la Tokyo a anuntat, vineri, ca a suspendat de la tranzactionare actiunile Takata, in urma informatiilor din presa legate de posibila intrare in faliment a companiei.





Intrarea in faliment ar fi o etapa in reorganizarea Takata, care negociaza de cateva luni o infuzie de capital din partea companiei Key Safety Systems, care ar crea o alta entitate juridica pentru preluarea unei parti din actiunile consortiului japonez.