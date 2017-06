Afacere majora in IT: Aplicatia Clever Taxi a fost cumparata de Daimler, dupa o tranzactie de ordinul zecilor de milioane de euro. Bucurestiul ar putea gazdui un mic centru de cercetare si dezvoltare

General Motors a investit in Lyft, Toyota a devenit actionar la Uber, Volkswagen a investit in Gett si Daimler are mai multe proiecte de acelasi fel. Marii constructori auto investesc in aplicatii mobile de transport persoane, aplicatii din asa numitele domenii ride-sharing si e-hailing.Unii spun ca exact aceste aaplicatii ar putea "rani" grav constructorii auto, fiindca din cauza lor tot mai putin oameni isi vor lua masini persoanale. Acest punct de vedere este insa vehement contestat de multi, iar marile companii auto au gasit de cuvinta sa investeasca sute de milioane de dolari in aceste aplicatii, mizand pe faptul ca ele le vor creste vanzarile, nu le vor diminua.Relatia dintre constructorii auto si industria taximetriei nu este noua. Companiile de taxi au intelegeri in multe tari cu constructori si dealeri auto pentru a cumpara masini la preturi mult sub cele de lista si acest lucru se poate intampla si in cazul masinilor folosite in cadrul noilor aplicatii mobile.Marii constructori auto vand de zeci de miliarde de dolari/an, astfel ca isi pot permite sa riste investitii de zeci sau sute de milioane de dolari in aplicatii de transport.Acum, aceste tendinte ajung sa se manifeste si la noi, iar in prim-plan este una dintre cele mai populare aplicatii de comandat taxi pe mobil - Clever Taxi - si Daimler AG, compania care produce masinile Mercedes.Grupul german a mai investit in doua companii din domeiu si acum anunta ca a cumparat Clever Taxi, prin intermediul diviziei Mytaxi care a fost infiintata in 2009 si preluata de Daimler in 2014.Clever Taxi este prezenta in 20 de orase si lucreaza doar cu taximetristi autorizati care platesc o taxa lunara pentru a fi in aplicatie.O achizitie istorica pentru piata locala si promisiunea unui mic centru de cercetareAcum, Clever Taxi face obiectul uneia dintre cele mai mari tranzactii pentru o aplicatie romaneasca, fiind preluata de Mytaxi care este parte a grupului Daimler si acum intra in a 11-a piata, avand peste 120.000 de soferi inregistrati, in peste 70 de orase. Suma exacta nu a fost dezvaluita, insa Mihai Rotaru, CEO Clever Tech, spune ca vorbim de o suma de peste opt cifre in euro, ceea ce inseamna peste 10 milioane euro.Ce se va intampla acum? In primul rand ca efectivele companiei vor creste cu cateva zeci de persoane, cele mai optimiste prognoze fiind ca se poate ajunge la 100 de angajati, ceea ce inseamna de patru ori mai mult decat in prezent. "Avem planuri ambitioase si ne-am dori sa facem aici un hub de dezvoltare solutii de mobilitate la nivel global", spune Rotaru.Si CEO-ul Mytaxi, Andrew Pinnington, spune ca Bucurestiul este pe lista companiei pentru un centru de dezvoltare de solutii de tehnologie, dar o decizie se va lua pste cateva luni dupa ce Clever Taxi va fi integrata in compania care o preia. De la Bucuresti s-ar putea lucra la dezvoltarea platformei globale MyTaxi si la aplicatiile specifice diverselor tari.