Banca Mondiala: Numarul accidentelor mortale pe strazile din Romania, dublu fata de media tarilor UE 28

Numarul accidentelor mortale pe strazile din Romania a ajuns la 1.913, in 2016, mai mult decat dublul mediei accidentelor mortale din UE-28, si anume 925, arata Radoslaw Czapski, senior Infrastructure and Transport Specialist in cadrul Bancii Mondiale, intr-un articol publicat pe blogul institutiei."Intrebati orice rezident al Romaniei daca drumurile tarii sunt sigure si raspunsul va fi probabil unul negativ. In anul 2016, numarul accidentelor mortale pe strazile din Romania a ajuns la 1.913 ¬ mai mult decat dublul numarului de accidente mortale fata de media tarilor din UE-28, si anume 925. Numarul mediu de accidente rutiere soldate cu morti in Romania in ultimii sase ani s-a situat constant la un nivel de doua ori mai mare decat media statelor UE-28, inregistrandu-se in jur de 91 accidente mortale la un milion de locuitori, fata de 51 in restul UE", potrivit lui Radoslaw Czapski, citat de Agerpres.