Un studiu arata cat de dezastruos a devenit traficul intr-unul dintre cele mai mari orase ale lumii dupa suspendarea masurii gandite sa reduca aglomeratia

Inn 1992 Jakarta a introdus sistemul de "carpooling" pe unele bulevarde, asta insemnand ca intre anumite ore nu puteau circula pe ele decat masini in care erau cel putin trei persoane. Intervalele orare erau 7.00-10.00 si 16.30-19.00. Gandirea din spatele regulilor era ca aglomeratia va scadea atat pe strazile principale, cat si pe cele adiacente. Amenda maxima pentru cei care incalcau regulile era de 37 dolari.Dupa 24 de ani autoritatile din capitala Indoneziei au decis sa renunte la obligativitatea ca pe anumite strazi sa circule vehicule cu cel putin trei oameni, un motiv fiind ca sistemul era pacalit printr-o practica foarte raspandita: angajarea unor "jockeys", psageri "de inchiriat" care nu aveau drum nicaieri, dar umpleau masinile pentru a primi niste bani si pentru ca cei de la volan sa intre pe strazi unde altfel nu aveau voie.Studiul publicat in revista Science arata ca efectele eliminarii carpooling-ului au fost dure. Suspendarea bruscă a acestui regulament a avut un efect negativ deosebit de pronunțat asupra aglomerației rutiere (viteze mult mai mici), nu numai pe rutele direct vizate și în timpul vehiclor ore de funcționare, dar în tot orașul și de-a lungul întregii zile.Viteza medie la orele de varf a scazut puternic: seara de la 20 kmh, la 11 km/h, iar dimineata, de la 28 km/h, la 19 km/h.Cercetatorii de la MIT si Harvard au colectat date de pe Google Maps pentru a face comparatiile intre momentul cand regulile existau si cel in care au disparut. Autoritatile au suspendat prima oara politica de carpooling in martie 2016 timp de o saptamana, apoi o luna si apoi definitiv. Analizand datele, concluziile au aratat ca traficul a devenit si mai greoi nu doar pe bulevardele mari, ci si pe strazile laterale.Practic studiul dovedeste cat de eficienta este politica de carpooling in orasele super-aglomerate, fiindca dupa eliminarea ei lucrurile s-au inrautatit. Datele arata ca dupa martie 2016 traficul a devenit si mai aglomerat nu doar pe strazile laterale, ci si la intervalele din mijlocul zilei, nu doar la orele de varf.Echipa care a realizat studiul a prezentat concluziile studiului si autoritatilor din Jakarta care nu au reintrodus regulile, ci au decis sa aplice un sistem folosit in trecut si la noi: in unele zile circula masinile cu numere pare, in altele, cele cu numere impare.Studiul se numeste Citywide effects of high-occupancy vehicle restrictions: Evidence from ‘three-in-one’ in Jakarta,” iar autorii sai sunt Ben Olken, profesor de economie la MIT, Gabriel Kreindler, doctorand la MIT (Department of Economics) si Rema Hanna, profesor la Harvard Kennedy School.