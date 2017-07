Uzina Dacia-Renault din Tanger ajunge in octombrie la capacitate maxima. In 2018 poate produce 340.000 de masini, ceea ce ar putea sa o plaseze peste uzina de la Mioveni

HotNews.ro va publica in zilele urmatoare mai multe articole despre Tanger, despre uzina de acolo si despre concurenta cu uzina de la Mioveni

Uzina marocana exporta catre 63 de tari, are 7.900 de angajati si grupul francez spune ca nu exista inca planuri de extindere, nefiind nici vreo confirmare ca ar intra Nissan in proiect sau ca s-ar produce si modelul de mici dimensiuni Kwid.La Tanger s-au produs anul trecut aproape 275.000 de masini, marea majoritate sub sigla Dacia, iar in acest an seful uzinei estimeaza ca se va ajunge la un nivel record 305.000-310.000 unitati. "In prezent pleaca zilnic de la uzina 1.150 de masini, in octombrie se va atinge capacitatea maxima de 1.250-1.300 unitati/zi fiindca se va adauga si a doua jumatate de schimb de noapte si la a doua linie de productie, astfel ca la uzina se va lucra in trei schimburi, sase zile din sapte", explica Francois Gal la evenimentul de sarbatorire a masinii cu numarul un milion produsa la uzina marocana.Zilnic, cinci trenuri incarcate cu masini Sandero, Logan MCV, Lodgy si Dokker ajung in portul Tanger Med care este in continuare extins ca parte a unui plan de investitii de doua miliarde euro. De acolo vehiculele ajung in Europa de Vest, Turcia, Romania, dar si catre destinatii foarte indepartate din America Centrala.La uzina din Tanger lucreaza 7.900 de angajati, dintre care 13% sunt femei, procent important pentru o tara araba, mai ales daca tinem cont de faptul ca la inceput ponderea femeilor era mult mai mica.