Daimler ar fi folosit software ilegal pentru a manipula emisiile a un milion de masini, scrie presa germana

Cotidianul german Suddeutsche Zeitung citeaza surse care au obtinut un mandat de perchezitie ce indica faptul ca Daimler este investigata pentru ca intre 2008 si 2016 ar fi pus soft-urile ilegale pe un milion de masini care au fost vandute in Europa si SUA.Este vorba de doua tipuri de motoare diesel: OM 642 si OM 651, iar procurorii banuiesc ca pe aceste motoare au fost instalate soft-uri ilegale care fac ca in anumite situatii emisiile sa fie extrem de mici si in restul timpului mult mai mari decat cele de la teste.Principiul era la fel ca in cazul scandalului Volkswagen: emisiile ieseau extrem de mici doar in timpul testelor, soft-ul detectand faptul ca masinile sunt pe bancul de testare.Sursa: AFP