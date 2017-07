​VIDEO/FOTOGALERIE Devine tot mai echilibrat "meciul" uzinelor Dacia-Renault Mioveni vs Tanger. Cum arata marea fabrica marocana si cum vrea tara nord-africana sa devina o forta in industria auto

Marocul are 34 de milioane de locuitori si vrea sa devina o super-forta in industria auto, obiectivul fiind sa fie produse in 2020 peste un milion de vehicule. Productia Renault se va apropia anul acesta de 400.000 vehicule la cele doua uzine, iar in 2019 se deschide o uzina Peugeot-Citroen.

Statul marocan spune ca este total deschis globalizarii si a atras zeci de companii din industria auto construind autostrazi si linii de tren, modernizand puternic portul Tanger si oferind scutiri de taxe.

Uzina de la Tanger a reusit in cinci ani sa ajunga la o capacitate anuala de peste 300.000 de vehicule si la un numar de 7.900 de angajati. Pentru ca este o tara predominant agricola, a fost o mare problema gasirea angajatilor, astfel ca Renault a infiintat un mare centru de formare in incinta uzinei, centru finantat de stat.

Uzina este mult mai putin automatizata decat Mioveniul. Fiind vorba de un stat islamic, in uzina sunt mici spatii de rugaciune, iar femeile poarta si hijab in timpul lucrului.

Tanger va produce la anul mai multe masini decat uzina de la Mioveni si avantajele celei mai mari uzine auto din Africa tin de pozitia geografica excelenta, de costurile reduse de logistica si de salariile mult mai mici decat in Europa.

Mioveniul are o platforma mult mai mare decat Tanger, are mult mai multi furnizori si produce si motoare si sasiuri. In plus, realizeaza modelul cel mai scump si de succes al Dacia: SUV-ul Duster.

Vestea buna pentru Mioveni este ca la uzina de la Tanger nu sunt inca planuri de extindere dincolo de cele 340.000 masini/an. Insa exista in urmatorii ani riscul ca "bucati" din productia de la Mioveni sa fie mutate la Tanger, mai ales daca s-ar decide sa se lucreze 7 din zile din 7, astfel incat capacitatea uzinei africane sa se apropie de 400.000 unitati/an.

Viitorul uzinei de la Mioveni depinde de succesul comercial al Duster a carui a doua generatie se lanseaza in acest an. Anul trecut au fost produse 190.000 de masini Duster, iar in 2018 estimam ca se poate trece de 200.000 daca va exista cerere.

Renault spune ca uzina marocana este "exceptionala din punct de vedere al protectiei mediului" pentru ca are zero emisii de CO2 si pentru ca deseurile industriale sunt reciclate in totalitate.

Marocul are peste 34 de milioane de locuitori, iar suprafata este aproape dubla fata de Romania. Tara este condusa din 1998 cu puteri depline de catre regele Mohamed al VI-lea care a dezvoltat economia si a incurajat investitorii straini, insa in acelasi timp a avut grija sa inabuse orice opozitie pe plan intern si sa reduca la tacere disidentii.Marocul profita de pozitia sa geografica si filosofia adoptata de Regat este bine creionata de ministrul industriei, al economiei sii comertului, Moulay Hafid Elalamy."Am decis sa ne deschidem total in fata globalizarii, fara limite. In acest peisaj al globalizarii exista multinationale precum Renault care cauta moduri de a-si ameliora competitivitatea. Daca nu ar reusi ameliorarea, pur si simplu ar disparea, astfel ca noi am decis sa oferim acestor parteneri unelte cu care sa cucereasca noi piete", spune ministrul marocan al industriilor. Aceste "unelte" cuprind si scutirile de impozite, dar si autostrazile si liniile de tren atat de necesare. Marocul a adoptat modelul unor tari precum China si Vietnam care, desi sunt conduse de regimuri autoritare, incurajeaza pe scara larga companiile straine sa investeasca.El a spus, in discursul tinut la fabrica Renault Tanger cu ocazia producerii masinii cu numarul un milion, ca daca aceste companii castiga in competitivitate, are enorm de mult de castigat si Marocul, fiindca se fac angajari si vin la buget incasari tot mai mari din impozite.Contextul politic este important si conteaza faptul ca Marocul este un loc propice pentru investitii fiindca, fata de alte tari din nordul Africii, unde protestele Primaverii Arabe au dus la schimbarea conducerii statului (exemple bune sunt Tunisia, Libia si Egipt), in Maroc protestele au fost mai putin violente si Regele a ramas la putere, operand schimbari la nivelul constitutiei si organizand alegeri anticipate.PIB-ul mediu pe locuitor este de 3.100 dolari, salariile sunt si ele mai scazute decat in Europa de Est, insa femeile au mai multe drepturi decat in alte tari arabe si perceptia generala este ca situatia economica se imbunatateste, chiar daca extrem de lent. Tara a avut in 2015 crestere economica record, insa lucrurile au stat rau in 2016 cand seceta a afectat agricultura.Nu au fost singurele probleme. Au existat tensiuni intr-un oras izolat din nord, Al Hoceima, dupa ce un vanzator de peste a murit in circumstante cumplite si lumea s-a revoltat, iesind in strada. Politia a intervenit si apoi a instalat starea de urgenta, retragandu-se dupa cateva luni. Trebuie mentionat ca protestele au fost impotriva politicii guvernului, nu impotriva monarhului.In 2012 asistam la deschiderea oficiala a fabricii care de atunci a produs peste un milion de masini, dintre care 474.000 Sandero si 320.000 Dokker. Atunci, in februarie, la uzina erau adusi sute de oameni, mai ales scolari, care erau inghesuiti in microbuze vechi pentru a-l intampina pe Regele Mohamed al VI-lea care a venit insotit de garzi imbracate in costume in stil medieval.Atunci ne intrebam daca uzina de la Tanger chiar poate fi o amenintare pentru Dacia si daca va ajunge sa produca la fel de multe masini. De partea Marocului erau - si inca sunt - mai multi factori: pozitia geografica excelenta si salariile mult mai mici. Insa la dezavantaje se numara faptul ca tara este predominant agricola, cu 40% dintre lucratori activand in acest domeniu.Experienta industriala era redusa, iar in domeniul auto era minima, chiar daca a existat la Casablanca un mic sit de asamblare a unor vehicule Renault inca din anii 60'. Din 2005 uzina SOMACA din Casablanca produce Logan si cativa ani mai tarziu s-a adaugat Sandero, dar SOMACA ramane o fabrioca destul de mica ce asambleaza 70.000 de masini/an.Cu Tanger este alta poveste. Uzina a ajuns la aproape 8.000 de angajati si nu a fost usor, fiindca nu exista aproape deloc forta de munca calificata in tara pe domeniul industriei auto. S-au facut recrutari din tot regatul, chiar si unii pastori berberi si-au schimbat ocupatia si un rol extrem de important l-au avut specialistii pe care Renault i-a trimis din Romania si Franta.