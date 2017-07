Dacia spune ca nu exista proiecte pentru masini electrice si recomanda vehiculele cu GPL clientilor interesati de masini mai putin poluante

Despre masinile electrice se scrie tot mai mult, insa au inca o cota extrem de mica, in Europa fiind vorba de sub 1% din vanzarile totale de masini in 2016 (sub 1000.000 de unitati).Exista aproximativ 20 de modele pe piata europeana, dar o serie de obstacole fac ca volumele sa nu fie mari: autonomia limitata, retelele de incarcare prea putin dezvoltate, pretul mare al masinilor.