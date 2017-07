Marea Britanie: Achizitionarea de noi masini diesel si pe benzina ar putea fi interzisa dupa 2040

Guvernul May urmeaza sa anunte o interdictie pentru achizitionarea de noi masini diesel si pe benzina dupa 2040, intr-o incercare de a combate poluarea aerului din Marea Britanie. Aceasta masura vine la aproape trei saptamani dupa ce Franta a anuntat ca va opri vanzarea de masini diesel si pe benzina pana in 2040, transmite BBC, citat de News.ro.





De asemenea, ministrii britanici vor prezenta un fond de finantare de pana la 255 milioane de lire sterline, pentru a sprijini autoritatile locale in combaterea emisiilor autovehiculelor diesel, ca parte a unui pachet de 3 miliarde de lire sterline pentru imbunatatirea calitatii aerului din Marea Britanie.





Guvernul va publica si o strategie pentru aerul curat, cu doar cateva zile inainte de expirarea unui ultimatum al magistratilor de la Inalta Curte.





Activistii sustin ca aceste masuri sunt promitatoare, dar guvernantii nu au prezentat pentru moment mai multe detalii. Justitia a cerut ministrilor sa realizeze noi planuri pentru combaterea nivelurilor ilegale de dioxid de azot din aerul respirat de milioane de cetateni britanici in orasele aglomerate din Marea Britanie.





Judecatorii au acceptat o motiune initiata de activistii pentru mediu, care s-au plans ca planurile existente in acest moment sunt insuficiente pentru a respecta limitele de poluare impuse de Uniunea Europeana.





Printre masurile locale s-ar putea numara modernizarea autobuzelor si a altor mijloace de transport in comun, pentru ca acestea sa devina mai putin poluante, schimbarea aspectului rutier, alterarea unor elemente precum pragurile pentru reducerea vitezei si reprogramarea semafoarelor pentru ca traficul sa fie mai fluid in marile metropole din Regatul Unit.





Activistii au militat in justitie pentru zone curate impuse prin lege, sanctiuni pentru masinile poluante care vor sa intre in zone intens poluate si un plan pentru renuntarea la masini diesel in Marea Britanie.





Exista o tendinta accelerata spre adoptarea pe scara larga a masinilor electrice, iar presedintele Macron a anuntat deja la inceputul lunii un plan de oprire a comercializarii de masini diesel si pe benzina dupa 2040 in Franta.





BMW a anuntat ca prima versiune complet electrica a indragitei masini britanice Mini va fi produsa incepand cu 2019 intr-o fabrica din Oxford. De asemenea, toate modelele de masini vor deveni electrice incepand din 2019 pentru producatorul suedez Volvo.





Poluarea aerului este raspunzatoare anual pentru aproximativ 40.000 de morti premature in Marea Britanie.