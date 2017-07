Scandalul cartelului auto: Daimler s-au autodenuntat primii

Deja în urmă cu un an, Volkswagen și Daimler s-ar fi autodenunțat la autoritățile de supraveghere a concurenței. Dar concernul Daimler ar fi făcut-o cu mult timp înaintea tuturor, potrivit unor relatări ale "Süddeutsche Zeitung" (SZ), WDR și NDR. Prin aceasta, producătorul auto cu sediul central la Stuttgart poate spera că va scăpa de amenzile usturătoare pe care Comisia Europeană ar urma să le pronunțe împotriva celorlalți constructori auto germani pentru înțelegerile secrete și ilegale dintre ei.Potrivit magazinului "Der Spiegel", producătorii auto de prim rang ai Germaniei ar fi convenit decenii la rând asupra practicilor privind tehnica automobilelor, costurile, furnizorii de piese de schimb, piețele de desfacere, strategiile și tehnica de curățare a noxelor produse de motoarele Diesel.CE anchetează acuzațiile de constituire a unui cartelPresa germană scrie că și VW ar putea primi o amendă cu 50% mai mică decât celelalte concerne, după ce a depus un autodenunț, ulterior celui depus de Daimler. Mai mult, pe lângă actele înaintate de Daimler, VW ar fi predat "dovezi și mai incriminante", după cum se spune în relatarea jurnaliștilor germani.Comisia Europeană a preluat acum frâiele anchetei iar oficiul anti-monopol german a anunțat că nu va desfășura o anchetă proprie. Dar acesta din urmă ar deține informații privind posibile convenții între marile firme în domeniul tehnic. Oficiul anchetase în urmă cu un an mai mulți producători de autoturisme și de piese de schimb cu privire la acorduri de cumpărare a oțelului. Cercetarea respectivă este în desfășurare, după cum a anunțat autoritatea cu sediul la Bonn.Constructorii auto tac mâlcDacă acuzațiile se vor adeveri, ar fi unul din cele mai mari carteluri din istoria economiei germane. Experții se așteaptă la amenzi de miliarde de euro și se tem că daunele de imagine suferite de prroducătorii auto germani vor fi enorme. La burse, scandalul deja s-a făcut simțit: VW, Daimler și BMW au pierdut în zilele de la publicarea acuzațiilor (vinerea trecută) până la 3% pe zi, contribuind și la scăderea generală a indicelui Dax.Concernele acuzate nu s-au pronunțat cu privire la acuzațiile principale. BMW a respins doar acuzația că ar fi măsluit datele privind noxele."Să vorbim unii cu alții, nu unii despre alții"În interiorul concernului VW se acutizează conflictul dintre Porsche și Audi legat de modul în care a fost administrată criza emisiilor produse de motoarele Diesel. Șeful Consiliului de administrație de la Porsche, Uwe Hück, a declarat pentru "Bild am Sonntag" că firma sa se vede trasă în acest scandal de Audi și a cerut demisia conducerii acesteia. "Nu voi permite ca Porsche să fie periclitată de trucurile celor de la Audi", a spus Hück.Șeful VW Matthias Müller a replicat: "Consiliul de supraveghere nu are cu siguranță nevoie să vină cineva să-i spună cum trebuie să-și facă treaba", a declarat el pentru "Heilbronner Stimme". Afirmațiile celor de la Porsche ar fi "oricum dar nu ajutătoare". Și nici nu s-ar potrivi cu cultura organizațională a concernului VW: "Ar trebui să vorbim unii cu alții, nu unii despre alții." Managerul de 64 de ani nu a rostit un cuvânt însă despre acuzațiile de cartel.Asociația producătorilor auto nu știe nimicAsociația producătorilor auto germani (VDA) susține că nu ar fi avut idee de posibila constituire a unui grup de monopol. Acuzațiile ar viza un domeniu care nu se află sub activitatea VDA, a declarat președintele asociației, Matthias Wissmann pentru "Handelsblatt". El a insistat însă că, în branșa auto, ar exista principiul toleranței zero când vine vorba de siguranța produselor și de respectarea legilor. Acuzațiile trebuie lămurite, dar Wissmann vrea să fie evitată condamnarea paușală a întregii branșe.Șeful VDA a admis că industria auto germană și-a pierdut deja o mare parte din credibilitate din cauza scandalului emisiilor Diesel. "Recâștigarea încrederii consumatorilor este foarte grea." Din acest scandal, constructorii ar trebui să învețe că "rămânerea într-o zonă ambiguă din punct de vedere legislativ nu trebuie acceptată de nicio companie auto". Producătorii trebuie să găsească soluții de reducere a noxelor produse de motoarele Diesel, pentru a reconvinge cumpărătorii să revină la aceste motorizări. Iar politicienii ar trebui să renunțe la interdicțiile de circulație în orașe pentru mașinile cu grad de poluare ridicat, o măsură care i-ar confuza pe conducătorii auto. Pe această temă ar urma să se discute în august la o întâlnire a politicului cu reprezentanții VDA.Expertul în piața auto Stefan Bratzel crede dimpotrivă că politicienii ar trebui să renunțe să-i mai protejeze pe constructorii auto. Ferdinand Dudenhöffer, profesor la Universitatea Duisburg-Essen, crede că scandalul cartelului auto ar putea deveni extrem de periculos. Dacă se va dovedi de exemplu că marile concerne auto au decis în comun manipulări ale valorilor emisiilor nocive, atunci aceasta va însemna pentru industria auto germană, "dar și pentru politicienii de la Berlin și Bruxelles un mega-cutremur, o adevărată alunecare de teren".