Seful Aston Martin spune ca este absurd planul guvernului britanic de a interzice dupa 2040 vanzarea de masini pe motorina si pe benzina

Andy Palmer, CEO al Aston Martin si fost director de planificare la Nissan, spune ca planul autoritatilor este absurd din cauza distantelor foarte mari dintre orasele Regatului, distante ce nu vor putea fi parcurse dupa o singura incarcare.El atrage atentia asupra faptului ca producatorii auto interni trebuie sa exporte si dupa 2040 masini pe benzina si motorina, fiindca in afara Marii Britanii tot aceste masini vor fi cele mai populare. UK produce mai ales masini de lux, iar dupa 2040 cumparatori le vor dori tot cu motor pe benzina sau diesel.El mai spune ca autoritatile trebui sa se asigure ca vor exista in Regat si fabrici mari de baterii, fiindca acum cele mai multe vin din China care tehnologic la acel capitol este cu 10 ani inaintea Regatului Unit.Aston Martin va scoate in 2019 primul sau model 100% electric si vrea ca in 2025 aceste masini sa reprezinte un sfert din vanzarile marcii.Sursa: Financial Times