Toyota va construi o uzina in SUA impreuna cu rivala Mazda

Uzina va putea produce 300.000 de vehicule pe an, productia fiind impartita intre cei doi constructori de masini, si va angaja circa 4.000 de oameni in 2021, cand va fi deschisa.O noua fabrica de masini ar fi un important punct pozitiv pentru presedintele Donald Trump, care a promis marirea capacitatii si angajaarilor din sectorul constructiiolor de masini.Sursa Reuters a spus ca uzina va produce Toyota Corolla si un crossover Mazda.Ziarul japonez Nikkei a scris joi ca Toyota va cumpara circa 5% din actiunile Mazda Motor Corp pentru a devolta tehnologii de baza pentru autovehiculele electrice si pentru a construi o uzina comuna in Statele Unite.Toyota a informat ca cele doua companii au explorat diferite moduri de colaborare conform unui acord din mai 2015, adaugand ca grupul intentioneaza sa propuna consiliului de administratie o propunere cu privire la Mazda. Toyota nu a dat mai multe detalii.Mazda a informat, printr-un comunicat, ca “nimic nu a fost inca decis”, precizand ca vineri are loc o sedinta a consiliului de administratie.