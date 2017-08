Guvernul a aprobat un proiect de OUG privind restituirea taxei auto ceruta la inmatricularea autovehiculului

pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018- 31 decembrie 2018;

pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018- 31 martie 2019.



Restituirea sumelor se realizeaza, in baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.Beneficiarii acestei ordonante sunt contribuabilii care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012, si timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au beneficiat de restituire pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta si care vor solicita in scris, organului central fiscal competent, pana la 31 august 2018, sub sanctiunea decaderii, restituirea sumelor achitate si a dobanzilor aferente acestora, datorate pentru perioada cuprinsa intre data perceperii si data restituirii.Nivelul dobanzii va fi cel prevazut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.Modelul cererii va fi aprobat, prin ordin comun, de Ministerul Mediului si Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, iar normele metodologice de aplicare, in termen de 60 de zile.Actul normativ are in vedere necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene si evitarea posibilei declansari a unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene.